Dedicato all'Italia che resiste il concerto della Liberazione cantato dal coro giovanile

THIENE - Dedicato «all'Italia che resiste». E' un video cantato dai giovani protagonisti thienesi messo online in occasione delal festa della Liberazione il 25 aprile. «Il progetto - spiega Silvia Azzolin, la direttrice del Coro giovanile di Thiene - è nato dal nostro desiderio di restare uniti anche in questo tempo di lontananza, continuando a provare anche se a distanza. L'idea di crearlo in occasione della festa della Liberazione viene dalla consueta partecipazione del coro alle manifestazioni per ricordare il 25 aprile a Thiene e dalla volontà di coinvolgere i ragazzi in momenti di impegno sociale e civile. Per questo abbiamo voluto dedicare il video agli italiani di ieri, che hanno avuto il coraggio di resistere, prodigandosi per liberare e ricostruire l’Italia nel '45, e agli italiani di oggi, in particolare ai medici e agli infermieri che in prima linea stanno resistendo contro questa pandemia».

Hanno partecipato alla produzione del video: - Coro Giovanile di Thiene: Valentina, Tommaso, Giulia, Ilaria, Giada, Alice, Paola, Eleonora, Francesca, Benedetta, Marco, Federico, Giulio, Giacomo, Alessandro, Lorenzo, Tommaso, Andrea, Claudia, Davide, Ivana, Eleonora, Elisa, Camilla, Carlotta, Marlene, Matilde, Giacomo, Letizia, Valeria, Silvia, Andrea, Claudia, Martin, Neha, Maria, Chiara, Linda, Stella, Greta, Leandro, Gioele, Margherita, Laura, Maria, Giulia, Anna. Strumenti: Davide Marchioretto, Alessandro Barone, Giacomo Barone, Tommaso Di Lauro. Audio editing: Tommaso Di Lauro, Valentina Trabaldo. Video editing: Giulia Gualtiero. Grafiche: Francesca Barone. Da un’idea di Silvia Azzolin.

