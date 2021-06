Per evitare un cervo in mezzo alla strada tir carico di legna si rovescia: camionista ferito

ASIAGO - Questa mattina all’alba, lunedì 14 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Larici di Asiago, lungo la strada provinciale che da Camporovere va verso Trento per il rovesciamento di un autoarticolato carico di legname che ha cercato di evitare un cervo: ferito l’autista. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è riuscito a venire fuori da solo ed è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di recupero del legname su un altro mezzo per poi procedere al raddrizzamento dell’autoarticolato con una gru del soccorso stradale.