Incidente a Cassola. Con l'auto sul marciapiede, rompe il tubo del gas e va via senza accorgersi di nulla

CASSOLA (VICENZA) - È finito con l'auto sopra il marciapiede e ha rotto un tubo del gas metano, poi si è allontanato convinto che non fosse successo niente, e invece i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per ripristinare la sicurezza nell'area. L'incidente è avvenuto oggi, lunedì 14 novembre, intorno alle 14.30 in via Portile, a Cassola, nel vicentino.

Arrivati da Bassano del Grappa, i pompieri hanno tamponato la perdita e transennato l'area interessata. Sono ora in corso le operazioni di ripristino della condotta del gas da parte dell'azienda fornitrice. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.