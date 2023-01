All'asta negozi, appartamenti e terreni: prezzi da 33 mila a 400 mila euro

VICENZA - Sette negozi, due appartamenti e tre terreni, di cui due agricoli e uno edificabile. Tutti all'asta. Da via Pajello a via Vico, da via Sarpi a contra' Santa Lucia. Per il Comune di Vicenza l'anno nuovo si apre all'insegna della cessione di immobili di sua proprietà. Cessioni corpose, vista l'entità e i prezzi dei lotti. Prezzi che vanno dai 33 mila euro di un terreno a Valproto di Quinto Vicentino ai 400 mila di quello edificabile a Sant'Antonino

Il giorno fissato per la vendita è il 18 gennaio alle 10. Nel dettaglio, i negozi in via Pajello sono 4: civico 9, 100 metri quadrati, 137 mila euro; civico 11, 45 metri quadrati, 65 mila euro; civico 13, 31 metri quadrati, 44 mila euro; civico 55, 43 metri quadrati, 62 mila euro. Altri negozi si trovano in via Vico (civico 45, 57 metri quadrati, 82 mila euro), via Sarpi (civico 48, 54 metri quadrati, 78 mila euro), e contra' Santa Lucia (civico 45, 81 metri quadrati, 81 mila euro).

In lista ci sono poi 2 appartamenti in via Sarpi a Padova, di 108 e 115 metri quadrati, rispettivamente di 68 mila e 73 mila euro. Entrambi sono legati a un lascito e i proventi finanzieranno attività culturali della biblioteca Bertoliana di Vicenza. Infine i terreni. Quello di Sant'Antonino costa quasi 400 mila euro ed è edificabile, mentre gli altri 2, agricoli, sono situati come detto a Quinto Vicentino. Prezzi di 33 mila e 30 mila euro. Informazioni sul sito del Comune.