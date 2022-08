Mentino cade in un torrente, un micio resta incastrato in un'intercapedine: salvati dai pompieri

VICENZA - Un cagnolino è caduto in un torrente mentre un gattino si è infilato in un'intercapedine di un muro in cartongesso. Due gli interventi dei vigili del fuoco per salvare gli amici a 4 zampe in difficoltà. Oggi, 8 agosto, la squadra del distaccamento di Schio ha salvato Mentino, caduto in un torrente, e lo hanno riconsegnato sano e salvo ad Olga, la sua padrona. I colleghi di Bassano del Grappa, invece, si sono occupati di aiutare un micio rimasto incastrato nell'intercapedine di un muro in cartongesso in una casa di Romano d'Ezzelino.