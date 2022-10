Blitz no vax nella notte contro le sedi della Cgil, imbrattate di scritte. Insulti a Landini: «Nazista»

VICENZA - Blitz di matrice no vax contrl le sedi della Cgil. "Durante la notte - si legge in una nota della Cgil vicentina - sconosciuti hanno imbrattato i muri, le porte e le vetrine di tre sedi cittadine della Cgil di Vicenza, dove sono presenti i servizi fiscali e il patronato Inca, che lavorano per tutelare lavoratrici, lavoratori, cittadine e cittadini. Le scritte infamano e attaccano la Cgil e la persona del suo segretario generale".

Infatti una scritta dà del nazista a Landini. I toni degli imbrattamenti se la prendono con il tema dei vaccini ("Obbligo vax stupro diritti") e con gli allarmi sui cambiamenti climatici ("Il vero virus è il nazicomunismo sanitario e climatico"). Sono state "attaccate" le sedi Cgil, Caaf e Inca di via Maganza e via Vaccari.

«Condanniamo quanti scelgono di esprimere le proprie opinioni in forme violente ed intimidatorie - dichiara il segretario generale della Cgil di Vicenza, Giampaolo Zanni - e. come abbiamo fatto durante il regime fascista, quando le nostre sedi erano oggetto di attacchi e devastazioni, non ci lasceremo intimidire e proseguiremo la nostra azione sindacale non violenta e democratica». Non è la prima volta che si verifica un attacco del genere.