Bassano, sospeso il campionato: si riparte a settembre, in attesa di capire in quale categoria

Campionati sospesi? Campionati sospesi. La notizia era nell’aria, le parole del Presidente del Comitato Regionale Giuseppe Ruzza avevano anticipato la decisione confermata poi dal vicepresidente Patrick Pitton a Bassano TG. In Veneto, non riprenderá l’attivitá agonistica di questa stagione, non c’è abbastanza tempo per terminarli prima dell’inizio dell’estate.



"Era una soluzione prevedibile la sospensione dei campionati, per non dire scontata – spiega Patrick Pitton – speriamo che venga ratificata anche a livello nazionale, perché soluzioni diverse potrebbero portare a problematiche come ricorsi e contenziosi, aspettiamo dunque l’intervento del Ministero per lo Sport e del suo decreto tombale”.



Il Fc Bassano 1903 si trova dunque nel mezzo, primo in classifica e con una promozione in Eccellenza ormai in tasca ma non ancora matematica: bisognerá dunque aspettare le decisioni che verranno prese per quanto riguarda la prossima stagione. In primis, non sapendo ancora i tempi con cui si riuscirá ad uscire da questa crisi del Coronavirus, se si ripartirá a settembre.



Scartato l’annullamento del campionato e non potendosi disputare play off e play out in tempi brevi (e dunque impossibile richiamare le formazioni fra uno o due mesi dopo che hanno smesso di allenarsi), le soluzioni sono incentrate verso l’utilizzo della classifica, o di fine girone di andata (con il Bassano secondo alle spalle dello Schio) o di fine febbraio, con i giallorossi di Maino primi a sei punti dagli scledensi con i due scontri diretti a favore.



La terza soluzione è quella caldeggiata dallo stesso Pinton: “credo che si possa optare per la sospensione della classifica al 16 febbraio rispettando la promozione delle prime (in questo caso il Bassano sarebbe promosso in Eccellenza), niente retrocessioni e graduatoria di ripescaggio meritevole per le seconde e le terze classificate. Questo porterebbe nella prossima stagione a un sovrannumero degli organici per girone, soluzione già adottata in passato".



Nessuna retrocessione dunque, ma uno spettro piú grande ora piomba sullo sport dilettantistico in generale: con la crisi del coronavirus molte aziende saranno in difficoltá e si rischia una riduzione di investimenti nelle varie formazioni sportive, che rischiano dunque di scomparire. A Bassano si aspettano dunque notizie, la societá è pronta a muoversi in vista della prossima stagione. Sará una estate dura per il calcio, ma c’è grandissima voglia di ripartire.

