Bassano. Non dichiara oltre 260mila euro di ricavi e nasconde i documenti: agente di consulenza su macchinari denunciato

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Un agente e rappresentante di macchine, operante nel bassanese, è stato sottoposto ad accertamenti finanziari e poi denunciato per ricavi dal bilancio mai dichiarati.

Nel particolare, si tratta di un totale di 266.900,00 euro e un’IVA dovuta alle casse dell’erario per 58.718,00 euro.

L'agente per l’industria e commercio, è specializzato in consulenze su macchinari industriali di importazione giapponese. La complessa ricostruzione del reale volume dei suoi affari è stata effettuata dai finanzieri bassanesi mediante numerosi sopralluoghi, attività info-investigative con l’ausilio delle numerose banche dati in uso al Corpo e raccolta di dati e documentazione presso le società con le quali il professionista aveva intrattenuto rapporti commerciali nell’ultimo quinquennio.

Al termine delle operazioni di polizia economico-finanziaria, i finanzieri hanno proceduto alla denuncia del professionista alla Procura della Repubblica di Vicenza per aver occultato la documentazione fiscale relativa alla propria attività, per la quale la normativa prevede la conservazione obbligatoria, tentando in questo modo di ostacolare l’attività ispettiva delle Fiamme Gialle.