"Bassano da Sogno", la squadra di Maino pronta a incontrare tifosi e cittá

Le tradizioni vanno rispettate. Nonostante non sia una annata normale, nonostante il coronavirus abbia cambiato tanti piani sia a livello di eventi che a livello sportivo, il Fc Bassano 1903 non vuole tradire il suo impegno con i tifosi e conferma anche quest’anno un evento che ha scandito le ultime estate giallorosse.



Si svolgerá anche quest’anno, in data giovedí 27 Agosto 2020, la terza edizione di “Bassano da Sogno”, la classica cena di gala che vedrá tutto il centro di Bassano del Grappa tingersi di giallorossi. Una serata che negli ultimi due anni ha visto la presentazione della squadra e della societá ai tifosi, con seguente cena in una cornice piú unica che rara, la piazza Libertá. Lo scorso anno furono ben 800 i partecipanti, quest’anno, per le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19, saranno 500 i posti disponibili, con i biglietti che dunque andranno sicuramente a ruba. Una cena che vede la collaborazione di vari enti, con il servizio a tavola garantito dai Ristoratori Bassanesi e con l’aiuto di studenti e docenti dell’ENAIP, un modo di coinvolgere tutta la cittá in questo evento.



Come detto, la serata vedrá la presentazione della nuova rosa, con ben 16 acquisti nuovi e la conferma di mister Checco Maino, squadra che affronterá il campionato di Eccellenza con la voglia di provare la scalata alla Serie D, per quella che sarebbe la terza promozione consecutiva. Proprio dal mercato, l’ultima notizia è in realtá la smentita all’arrivo di Cenetti, vociferata dalla stampa ma negata dalla stessa societá via comunicato stampa.



La cena, con 500 commensali, sará allietata anche dalla musica della Bassano Blues Spiritual Band, con una bella sorpresa per tutti i tifosi presenti: la serata sará l’occasione anche per la presentazione del nuovo inno giallorosso, “Bassano è”, composto dal maestro Lorenzo Fattambrini.



La societá consiglia dunque la prenotazione il prima possibile, visto il minor numero di posti disponibili, con tutte le informazioni disponibili sul sito ufficiali e le varie pagine social.



Un ambiente carico, una squadra forte, una societá seria che ha come obiettivo, al piú presto possibile, la Serie D e lo sviluppo di un settore giovanile di livello: Bassano del Grappa è sempre piú giallorossa.

