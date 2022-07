Cisterna forata perde acido cloridrico in autostrada: vigili del fuoco al lavoro

VERONA - Acido cloridrico in autostrada. I pompieri dalle 13.20, di oggi, giovedì 14 luglio, stanno intervenendo in A4 tra gli svincoli di Soave e Verona Est in direzione Milano per la perdita di acido cloridrico da un’autocisterna. Nessuna persona è rimasta ferita. A dare l’allarme l’autista che accortosi della perdita, si è fermato in una piazzola di emergenza e ha cercato di tamponare la falla.

I pompieri arrivati da Caldiero, Verona con il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale e quello regionale di Mestre, sono riusciti a bloccare del tutto la fuoriuscita dell’acido, tappando momentaneamente la falla, probabilmente provocata da un oggetto che ha colpito la superficie della cisterna, provocando un foro. Il mezzo ora sarà spostato fuori dall’autostrada in una zona sicura dove si procederà al travaso su un’altra autocisterna. Intervento di soccorso in atto.