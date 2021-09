Amici 21, c'è anche Roberto Baggio: «Ho un nuovo scopo nella vita dopo il calcio: Adesso coltivo la terra»

Da bambino aveva un sogno, giocare nello stadio dove il padre lo portava a vedere le partite di pallone, e quel sogno diventato realtà, e lui leggenda. Pallone d'Oro come miglior calciatore e oltre 200 goal in serie A, è stato il più forte di tutti, nonostante i tanti infortuni in carriera, e oggi è considerato uno dei più grandi calciatori della storia al mondo. Stiamo parlando di Roberto Baggio, ospite a Amici 21 nella giornata della selezioni della nuova classe.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Amici 21, riapre la scuola: Raimondo Todaro nuovo prof. e Tommaso... I PROGRAMMI Stasera in tv, Tu si que vales su Canale 5: le anticipazioni della... SPETTACOLI Giulia Stabile, chi è la vincitrice di Amici TELEVISIONE Amici 21, ospite in studio Linus: «Ve la state facendo... L'INTERVISTA Aka 7even: «Le challenge sul web? Pericolose. Un ragazzo che... DEVO DIRVI UNA COSA... Amici, Marcello Sacchetta se ne va, l’annuncio social. Le... CANALE 5 Amici 2021, il cast di ballerini e professori: tutti i nomi (e le... INSTAGRAM Sangiovanni, l'attacco di Fabrizio Corona: «Senza la storia... MUSICA Sangiovanni a Terni, e arriva anche Giulia Stabile Fotogallery...

«Ho giocato tanti anni contro il parere dei medici e contro la logica del tempo sono orgoglioso perché so di aver dato tutto» commenta il calciatore. Entra poi in pista Serena, che si esibisce per un posto da ballerina nella classe.

Amici 21, la prima puntata

L'aspirante alunna viene interrotta dalla Celentano, ma ripresa da Raimondo Todaro.

«Questo elemento non ci piace fisicamente. Nonostante abbia un bellissimo viso» Il commento ferreo della Celentano a cui replica Todaro: «Fisicamente deve migliorare, per i canoni della danza. Voglio darle un posto e una possibilità».

Viene interprellato Baggio da Maria De Filippi sulla questione: «Quando ho avuto gli infurtuni ho sempre cercato di dare il meglio e questo bastava per avere rispetto».

Campione nella vita e fuori, nonostante l'addio al calcio: «La mia è una vita semplice oggi, faccio tanti lavori vivo in un posto che mi permette di sfidarmi ogni giorno».

Reinventarsi vuol dire essere campione di vita commenta la De Filippi, ricorda quando con il padre faceva la vendemmia tagliando l'uva: «Ti fai un mazzo tanto ad arare la terra!»

Replica Baggio: «La fortuna di ogni persona sia l'umiltà, umiltà ti da la possibilità di sfidarti sempre e di appassionarti a cose nuove, ed è quello che è successo a me. Per me il calcio è stata la cosa più importante della mia vita e adesso ho trovato dell'altro, per cui bisogna rinnovarsi e avere sempre nuovi obiettivi nella vita».

Amici 21, riapre la scuola: Raimondo Todaro nuovo prof. e Tommaso Paradiso ospite in studio