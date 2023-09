Sorelle si perdono sull'Altopiano di Asiago: erano andate a scoprire i cimiteri austroungarici

ASIAGO (VICENZA) - Sorelle si perdono sull'Altopiano di Asiago: salvate dal Soccorso alpino di Asiago nella serata di domenica 24 settembre, intorno alle 18.40.

Le sorelle di 71 e 66 anni, residenti a Chiampo, sempre nel Vicentino, sono state ritrovate dopo aver vagato per ore.

Le due erano partite a piedi da Forte Interrotto per andare a vedere i cimiteri austroungarici. Al momento di rientrare avevano scelto un itinerario differente, finendo per perdere l'orientamento e iniziando a girare a vuoto nel tentativo di ritornare al parcheggio. Non riuscendo a risalire alla loro posizione ed essendo la descrizione del percorso seguito insufficiente a capire il punto, le squadre si sono divise con i fuoristrada lungo la viabilità principale, fermandosi a chiamarle a voce. Fortunatamente dopo un po' i soccorritori sono riusciti ad avere indicazioni del luogo tramite un messaggio Whatsapp e a individuarle verso le 21. Una volta da loro, le due donne sono state caricate a bordo e accompagnate alla macchina, a circa 5 chilometri di distanza.