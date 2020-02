La città attende gli alpini: ufficializzata la candidatura per l'adunata del 2022

VICENZA - «Buon lavoro a tutti noi». E di lavoro, senza dubbio, ce ne sarà.



Gli alpini e la città di Vicenza si godono l'ufficializzazione di quella che era da tempo sulla bocca di molti. Ovvero, la candidatura della sezione “Monte Pasubio” a ospitare l'adunata nazionale del 2022.



Il presidente Luciano Cherobin non nasconde la soddisfazione dopo il via libera con voto unanime del terzo raggruppamento. Un atto che avvia l'iter per ottenere l'assegnazione di un evento che per il territorio ha un sapore particolare, considerato il suo legame speciale con le penne nere. La scelta dell'anno non è casuale. Il 2022 coincide infatti con il centenario di fondazione della sezione berica degli alpini.



Vicenza attende dunque una nuova adunata, dopo quella del 1991. «Intendo portare a brevissimo all'attenzione del consiglio comunale un documento di indirizzo che esprima il sostegno della città - promette il sindaco Francesco Rucco - L'amministrazione è pronta a collaborare per trasformare la candidatura in assegnazione definitiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA