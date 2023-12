Aggressione a Vicenza. Richiedente asilo pretende un appuntamento senza stare male, poi sferra un pugno contro due infermieri

VICENZA - Aggredisce con un pugno due infermieri, richiedente asilo di 24 anni denunciato. Un giovane cittadino della Guinea, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato bloccato e successivamente denunciato dalla Polizia di Vicenza per aver aggredito due infermieri.

Il 24enne pretendeva un appuntamento senza stare male

L'uomo si era presentato all'ingresso dell'ospedale, pretendendo un appuntamento pur senza lamentare alcun bisogno o necessità di tipo medico. I dipendenti presenti, dopo avergli spiegato che la sua richiesta non poteva essere evasa, lo hanno invitato ad allontanarsi. All'improvviso il migrante ha sferrato un pugno al volto di uno dei presenti (un infermiere che da alcuni minuti aveva terminato il turno di servizio) per poi cercare di introdursi, attraverso un vano scale, all'interno della struttura. I colleghi del ferito, quindi, si sono frapposti al soggetto che è riuscito comunque a sferrare un altro pugno che ha raggiunto lo sterno di un autista di un'automedica del 118 in procinto di iniziare il turno.