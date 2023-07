Zevio. Incidente sul lavoro in azienda: dipendente cade dal tetto nel tentativo di pulire le grondaie. Trasportato in ospedale

ZEVIO (VERONA) - Un dipendente di un'azienda è caduto da circa 7 metri di altezza. È successo alle 14.15 di oggi, venerdì 21 luglio.

L'uomo, 56enne del posto, aveva raggiunto il tetto di un fabbricato, con l’intenzione di pulire le grondaie ostruite.

Soccorso da personale sanitario, è stato trasportato in elicottero, in prognosi riservata, presso l’Ospedale di Verona Borgo Trento. Al momento le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento: sul posto i carabinieri della stazione di Zevio e SPISAL per appurarle.

+++ Notizia in aggiornamento +++