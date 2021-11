Volotea: nuovo collegamento Verona-Parigi, ma solo a partire dall'8 aprile

VERONA - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi un nuovo collegamento dallo scalo di Verona: dall'8 aprile 2022, infatti, prenderà il via il nuovo volo per Parigi-Charles De Gaulle. Il nuovo collegamento, che avrà fino a quattro frequenze settimanali nei mesi di maggiore traffico (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), prevede un'offerta di 40 mila posti durante il periodo estivo. Nella stagione estiva 2021, il vettore spagnolo ha trasportato oltre 277 mila passeggeri presso lo scalo veronese (+25% rispetto al 2020), con un'offerta complessiva di posti in vendita di oltre 321.000 biglietti.

Per Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save, «questo annuncio è un traguardo importante, frutto di un lavoro sviluppato con Volotea per rispondere alla domanda del territorio che da tempo chiede un collegamento con Parigi. Il volo si aggiunge tra l'altro a quello altrettanto atteso su Barcellona, comunicato di recente dalla stessa compagnia. Siamo certi che la risposta del territorio sarà tale da determinare un ulteriore aumento - conclude - delle frequenze su queste rotte».