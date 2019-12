Furia di Sgarbi contro la security del Catullo: «Allo scalo mi hanno rubato la schiuma da barba»

VERONA - Vittorio Sgarbi sempre più personaggio e "social": ieri sera il critico d'arte ha postato un video su Fb dalla sua camera d'albergo a Verona per attacare il personale dell'aeroporto Valerio Catullo di Villafranca. Mettendosi nudo davanti allo specchio ha lamentato di essere stato privato della schiuma da barba ai controlli nello scalo veronese: «Sono pronto a presentare denuncia - ha urlato - perchè è la quarta-quinta volta che mi succede, non è possibile che io non possa utilizzare una cosa che è mia».



E dopo la rabbia anche il turpiloquio: «A voi dell'aeroporto Catullo, che manco conoscete, vi prenderebbe a calci nel c...». Quindi ha chiuso con un paradossale «volevo solo dire serenamente questo». Nelle migliaia di commenti sul suo post tanti fan gli danno ragione, ma molti sottolineano anche che - come al solito - sia andato un bel po' oltre le righe.