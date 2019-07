Incastrato nelle griglie di un canale d'irrigazione: cinese trovato morto

VERONA - Questa mattina, intorno alle ore 12.15, I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per recuperare una salma in un canale irriguo. L'uomo, di origini cinesi, risultava incastrato tra le paratie di un canale di campagna nella frazione di Mazzantica nel comune di Oppeano. I pompieri, giunti sul posto con 2 mezzi e 7 uomini hanno provveduto a disincastrare la persona per recuperarla. Dai primi accertamenti, da parte delle forze dell'ordine, pare trattarsi della persona che nei giorni scorsi era scomparsa, nei pressi del canale maestro di San Giovanni Lupatoto e per il quale erano state attivate le ricerche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA