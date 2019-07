Boato e poi fiamme alte dal tetto della casa: solarium in fumo sul Garda

CASTELNUOVO DEL GARDA - Colpa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un tetto in fiamme dopo un boato sentito in tutto il vicinato. Nella tarda serata di ieri, 25 luglio, l'incendio su un tetto ha visto impegnati i vigili del fuoco a Castelnuovo del Garda. Il fatto, accaduto in via Silanetto nella frazione di Sandrà, ha interessato un terrazzo-solarium di circa 15 mq, a prendere fuoco alcuni mobili e una tenda con struttura in legno. I vigili del fuoco, giunti da Bardolino e Verona con 3 mezzi e 9 uomini, erano stati allertati intorno alle 22.45 dai vicini che avevano sentito il boato e successivamente visto fiamme alte sul tetto dello stabile che ospita due famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA