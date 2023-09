Verona. Vendeva giftcard per servizi mai erogati, grazie allo schema Ponzi ha raccolto 100 milioni di euro: nei guai la società Nexyiu

VERONA - Giftcard per servizi in realtà inesistenti. La società avrebbe così raccolto in due anni 100 milioni di euro. Il Tribunale di Verona ha aperto la liquidazione giudiziale di Nexyiu Italia srl, che ha sede legale nella città scaligera, nominando come curatore l'avvocato Bruno Piazzola. Inoltre, la guardia di finanza ha proceduto al sequestro preventivo di circa 30 milioni di euro, corrispondenti all'ammontare delle imposte che si ipotizzano evase. Cautelati anche una villa a Roma, denaro per 300 mila euro, alcune quote societarie riconducibili alla Nexyiu Italia srl. Quattro gli indagati, italiani, per truffa ed evasione fiscale (infedele dichiarazione e omessa dichiarazione).

Le indagini sono cominciate dopo l'arrivo di numerose denunce presentate dai clienti della Nwxyiu Italia, veronesi e non solo. Tramite il sito web, la società vendeva pacchetti promozionali sotto forma di giftcard che garantivano l'accesso a diversi servizi, dal noleggio di auto agli sconti presso diversi grossi punti vendita. Utilizzando lo schema Ponzi la società incassava notevoli somme di denaro, mai dichiarate al fisco, ai danni di clienti italiani e stranieri che non sono mai riusciti a beneficiare dei servizi promessi.

Si ipotizza che le persone coinvolte nel raggiro siano più di mille.

La guardia di finanza, su indicazione della Procura, sta esaminando tutti i documenti acquisiti per accertare l'ammontare complessivo delle truffe e individuare tutte le persone offese. Il sito internet della società è stato oscurato.