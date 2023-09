Verona. Vendeva giftcard per servizi mai erogati, intasca 100 milioni di euro: nei guai la società Nexyiu. Video

VERONA - Giftcard per servizi in realtà inesistenti. La società avrebbe così raccolto in due anni 100 milioni di euro. Il Tribunale di Verona ha aperto la liquidazione giudiziale di Nexyiu Italia srl, che ha sede legale nella città scaligera, nominando come curatore l'avvocato Bruno Piazzola. Inoltre, la guardia di finanza ha proceduto al sequestro preventivo di circa 30 milioni di euro, corrispondenti all'ammontare delle imposte che si ipotizzano evase. Cautelati anche una villa a Roma, denaro per 300 mila euro, alcune quote societarie riconducibili alla Nexyiu Italia srl. Quattro gli indagati, italiani, per truffa ed evasione fiscale (infedele dichiarazione e omessa dichiarazione).