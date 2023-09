SALZANO (VENEZIA) - Suonano il campanello nelle case di Salzano e si presentano: «Siamo i tecnici di Veritas, vi vogliamo avvisare del fatto che nei prossimi giorni dovremo interrompere il servizio idrico». Un modo per conquistare la fiducia e farsi aprire le porte di casa o farsi dare informazioni importantima anche un approccio che non è assolutamente previsto nel "modus operandi" del personale incaricato dalla società che gestisce il servizio.

Ed è proprio Veritas ad avvisare i suoi utenti della truffa in agguato, con il sindaco Betteto che invita tutti i cittadini a stare in guardia



"È stata segnalata, nel territorio del Comune di Salzano, la presenza di truffatori che si presentano come operatori o tecnici di Veritas che, indossando gilet ad alta visibilità o abbigliamento simile, girano per le case comunicando una possibile sospensione del servizio idrico e chiedendo informazioni sulla composizione e sulle abitudini del nucleo familiare - denunciano dall'azienda -. Veritas informa che nessun proprio tecnico è autorizzato a chiedere informazioni di questo tipo o a eseguire controlli nelle case, se non su precisa richiesta dell'utente".



A mettere in guardia i cittadini è anche il sindaco Luciano Betteto che ha ricevuto alcune segnalazioni e che invita a rivolgersi ai carabinieri: «Voglio avvisare i cittadini di Salzano e invitarli a non fidarsi. In caso di sospensione del servizio o di altre attività gli operatori di Veritas non suonano i campanelli, ma informano gli utenti con altre modalità, in particolare attraverso gli avvisi affissi lungo le strade e sui cancelli delle zone in cui è previsto il disservizio. Se qualcuno suona il campanello, non dobbiamo dare informazioni personali: probabilmente si presentano come tecnici Veritas per conquistare la fiducia degli inquilini. Le loro domande servono per conoscere la composizione e gli spostamenti delle famiglie e l'eventuale presenza di altre persone in casa».



I cittadini si chiedono se sia uno dei tanti stratagemmi utilizzati dai truffatori che cercano case e persone vulnerabili o di aziende della concorrenza a caccia di nuovi clienti. «Non solo non devono dare informazioni personali - conclude il sindaco -, ma è importante anche che i cittadini avvisino i carabinieri immediatamente, per consentire alle forze dell'ordine di individuare i responsabili prima che si allontanino».

M.Fus.