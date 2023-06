Cavaion Veronese. Tasso s'intrufola in giardino e si trova di fronte un cane: spaventato, scappa in casa

CAVAION VERONESE (VERONA) - Ospite inatteso in casa: un tasso di è introdotto nel giardino di un'abitazione. Siamo in via Mameli a Cavaion Veronese. L'animale, lungo 70 cm e pesante 13 chili, si era avventurato nel giardino trovandosi di fronte il cane dei proprietari. Per fuggire è entrato in casa spaventando la famiglia che ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri muniti di guadino hanno catturato il mammifero per poi liberarlo in una zona boschiva lontano dal centro abitato.