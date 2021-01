Suv investe tre ciclisti in allenamento della squadra di Sagan: era appena tornato in albergo

VERONA - Tre ciclisti professionisti della Bora Hansgrohe, la squadra di Peter Sagan, sono stati investiti da un'auto oggi pomeriggio mentre si stavano allenando assieme ad altri 4 compagni di squadra. L'incidente è avvenuto a Ronchi di Castelnuovo del Garda. L'olandese Wilco Kelderman (terzo all'ultimo Giro d'Italia con la Sunweb), 29 anni, ha riportato una seria lesione al ginocchio, mentre i tedeschi Rudiger Selig, 31enne, e Andreas Schillinger, 37 anni, avrebbero subito una lieve commozione cerebrale.

La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione, ma sembra che un Suv abbia tagliato la squadra ai corridori dopo una mancata precedenza, investendo i tre ciclisti che sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasportati negli ospedali di Peschiera del Garda e di Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento. Secondo quanto si è appreso Peter Sagan non faceva parte del gruppo perché era già rientrato in albergo.

Ultimo aggiornamento: 20:57

