Antonio Morra, morto al concerto dei Subsonica: fermato un uomo, omicidio preterintenzionale l'ipotesi di reato

Un uomo è stato fermato dalla polizia per la morte di Antonio Morra, il 47enne deceduto all'ospedale fiorentino di Careggi l'altra notte: da quanto ricostruito l'uomo sarebbe caduto per la scale del Mandela forum a Firenze, dove era andato con la moglie per il concerto dei Subsonica, dopo aver ricevuto un colpo. È quanto si apprende nell'ambito delle indagini.

Omicidio preterintenzionale l'ipotesi di reato.

Antonio Morra, chi era il 47enne di Pistoia morto al concerto dei Subsonica. La tragedia davanti alla moglie

Chi è l'uomo fermato

E' scattato un fermo per la tragedia di Antonio Morra, 47 anni, operaio, lo spettatore aggredito nella tarda serata di giovedì 11 aprile al termine del concerto dei Subsonica al Nelson Mandela Forum di Firenze e poi morto all'ospedale di Careggi, dove era stato trasportato in codice rosso per gravi lesioni e trauma cranico. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura, ha identificato il principale sospettato, Ibrahimi Senad, 48 anni, cittadino italiano nato a Verona e residente a Firenze, con diversi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio. E' accusato di omicidio preterintenzionale "a seguito di gravi indizi di colpevolezza", come ha fatto sapere la stessa Procura. Sarebbe stato lui, forse dopo un banale diverbio, a colpire il 47enne con un pugno alla testa, facendolo cadere rovinosamente a terra e provocandogli il trauma cranico risultato poi fatale. Insieme a Morra al concerto c'era anche la moglie, finita in stato di choc. L'uomo fermato si trova ora nel carcere fiorentino di Sollicciano, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida della misura precautelare.

Morto al concerto dei Subsonica, aveva 47 anni. Antonio Morra è caduto dalle scale dopo una lite al Mandela Forum di Firenze

La ricostruzione

Quando accaduto è stato in parte ricostruito anche da alcune immagini della videosorveglianza e sulla base di testimonianze. Al diverbio sarebbe seguito il colpo che ha raggiunto il 47enne facendolo poi cadere. Le immagini avrebbero ripreso anche l'uomo barcollare sulle scale in una fase precedente all'aggressione. Il fermo è stato effettuato nel corso della notte dopo che il gruppo degli addetti alla ditta esterna era stato portato in questura per essere sentito dalla squadra mobile, che ha condotto le indagini.