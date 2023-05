Verona. «Mamma, aiutaci». Riceve il messaggio dalla figlia e ferma il marito violento allertando la polizia

VERONA - Un 45enne, già colpito da un decreto di ammonimento del Questore di Verona per stalking, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti, che sono intervenuti in seguito alla denuncia della moglie dell'uomo, una giovane di origine russa, in passato vittima di violenze fisiche da parte del marito. Ad allarmare la donna un messaggio della figlia, che le ha raccontato, spaventata, di una lite in atto tra lei, sua sorella ed il padre. Gli agenti così sono intervenuti nell'abitazione della vittima, dove hanno rinvenuto, alla presenza del 45enne, due balestre con i rispettivi dardi ed una scatola contenente una fedele riproduzione a salve della pistola utilizzata dalle forze di polizia, peraltro sprovvista del tappo rosso occlusivo della canna.