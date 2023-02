Raffiche di controlli sui bus: uno su 7 è senza biglietto. Trovati 4 passeggeri con droga (2 sono minori)

VERONA - Raffiche di controlli a Verona nel fine settimana a bordo dei bus di Atv: pattuglie in uniforme e in borghese della Polizia Locale hanno controllato 16 autobus delle linee urbane ed extraurbane. Sono stati identificati 495 passeggeri, con 71 verbali elevati dagli ispettori dell'Azienda Trasporti perché senza biglietto.

Controllati anche alcuni minorenni, di cui due in possesso di droga, che sono stati poi riconsegnati ai genitori. Anche altri due maggiorenni sono stati trovati in possesso di droga, mentre a un altro è stato sequestrato un coltello, che portava in modo ingiustificato a bordo del bus. L'attività richiesta da Atv ha lo scopo di contrastare l'evasione del biglietto, ma anche quello di garantire maggiore sicurezza sui bus di linea, soprattutto quelli extraurbani.

Particolare attenzione continua ad essere rivolta in particolare alla linea '138' diretta ad Albaredo d'Adige (Verona), sulla quale si sono registrati ripetuti episodi di aggressioni agli autisti. I controlli congiunti proseguiranno anche questa settimana, con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei bus e con le telecamere fisse collegate con la centrale operativa della Polizia locale scaligera.