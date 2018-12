Il freddo non si placa: neve in montagna fino a fondovalle, ma il vero pericolo è il ghiaccio /Le previsioni

In riferimento alle previsioni meteo emesse da Arpav, che indicano «probabili deboli nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini con possibili accumuli al suolo di qualche centimetro», il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato lo Stato di Attenzione per Nevicate, valevole da oggi alla mattina di domani, giovedì 20 dicembre.



Il bollettino emesso segnala anche che il clima particolarmente rigido, anche dopo l'evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio. In considerazione di questa prospettiva, è raccomandato agli Enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa per garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

