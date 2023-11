Controlla se sull'argine del canale sono spuntati i funghi, ma si sporge troppo e cade nelle acque gelide: i carabinieri si tuffano e la salvano

OPPEANO (VERONA) - Incidente a Oppeano, in provincia di Verona, qualche giorno fa. Dopo le 17 del pomeriggio, un'anziana di 85 anni, mentre tornava a casa percorrendo via Matteotti, è scivolata nel canale. La donna, si era fermata per controllare se, in un punto sulle sponde, fossero comparsi i funghi, si è sporta leggermente in avanti in un punto che non ha parapetti, ha perso l’equilibrio ed è finita in acqua con il suo deambulatore.

La donna si è trovata in difficoltà, aggrappandosi all'argine.

Contemporaneamente, un pensionato si è affacciato alla finestra di casa, e ha visto la caduta accidentale di Anna nel canale d’acqua e ha chiamato subito i Carabinieri, segnalando al 112 quanto era accaduto.

L’operatore della Compagnia di Legnago ha inviato un equipaggio della Aliquota Radiomobile: i militari, giunti sul posto, hanno trovato un altro cittadino che tentava di aiutare la donna, senza riuscirci, e si sono gettati in acqua e con l’aiuto del passanti, hanno salvato l'anziana, affidandola alle cure dei sanitari del 118.