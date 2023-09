San Giovanni Lupatoto. Lavoratori irregolari e telecamere, i carabinieri multano due night

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Lavoratori non in regola, attività d’intrattenimento all’aperto difforme dalla normativa comunale ed impianti di video-sorveglianza non autorizzati. Sono questi gli esiti di un controllo svolto dai Carabinieri della locale Stazione, di concerto con il personale del NIL, della Polizia Locale e dell’ASL, a due locali d’intrattenimento notturno del capoluogo lupatotino. L’iniziativa è frutto, tra l’altro, di numerose segnalazioni giunte ai Carabinieri da parte dei residenti che lamentavano la presenza delle attività “rumorose”. Nel corso dei controlli sono emerse, quindi, numerose irregolarità, tra cui la presenza di due lavoratori non in regola, che hanno portato alla contestazione di sanzioni per un ammontare complessivo di 11 mila euro.