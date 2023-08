Negrar. Ragazzino di 13 anni travolto e ucciso da un pirata della strada

NEGRAR (VERONA) - Tragedia nella serata di lunedì 31 luglio in provincia di Verona, a Negrar: un ragazzino di 13 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata.

Chi è la vittima

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30, in via San vito, lungo la provinciale 12 dell'Aquilio. Dopo il tremendo schianto l'automobilista è scappato, lasciando il ragazzino a terra. Il giovane, soccorso dal 118, è morto questa mattina in ospedale. Ora è caccia aperta al pirata della strada, le indagini sono seguite dai carabinieri.

Sognava di fare il calciatore in qualche grande squadra Chris Obeng, il ragazzino neppure 14enne (li avrebbe compiuti a settembre) ucciso la notte scorsa da un'auto pirata nel veronese. L'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.