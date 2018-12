Melegatti vince la corsa sul tempo: pandoro e panettone nei supermercati

VERONA - Riecco il pandoro e il panettone Melegatti sulle tavole di Natale. È l'annuncio che arriva da Denis Moro, l'amministratore delegato della Melegatti 1894 Spa. «È stata una corsa contro il tempo. Il 19 novembre si sono concluse le operazioni di acquisizione, il 20 novembre la fabbrica ha riaperto le porte, assunto 35 lavoratori a tempo indeterminato, di cui gran parte ex dipendenti, e ha organizzato una piccola campagna natalizia che, per ovvie ragioni temporali, ha il baricentro nel Veneto. Solo la solida esperienza e la profonda passione che si respira nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto hanno consentito il ritorno dei prodotti Melegatti sulle tavole natalizie», dice Moro.



Lo storico marchio dolciario nelle confezioni da 1Kg di Pandoro e da 1 Kg di Panettone è da oggi disponibile nei supermercati del Veneto e della Lombardia orientale e in alcuni punti vendita di Napoli, Roma e Milano. Da oggi e sino al 22 dicembre sarà attivo, nel consueto orario di lavoro, lo spaccio aziendale all'interno dell'opificio di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Aprirà stamani anche il Temporary Shop targato Melegatti a via Dietro Anfiteatro 4, nel cuore della città scaligera, per consentire ai veronesi e ai turisti di riassaporare la qualità e la tradizione Melegatti.

