Ferragnez separati, cosa succede al patrimonio? Dalla nuova casa extra lusso a Milano (intestata a lei) alle società

Dopo la lite post Sanremo 2023 Fedez dormiva sul divano, ora (a mesi dallo scandalo Balocco) pare abbia fatto proprio le valigie e se ne sia andato da casa da domenica scorsa. Le voci sulla separazione dei Ferragnez sono sempre più forti e il «No comment» all'unisono diramato ora dai loro uffici stampa è al sapore di conferma. Dal primo incontro avvenuto nel 2016 i Ferragnez hanno fatto sognare milioni di fan, la loro era considerata la Royal Family italiana. Non solo perché giovani e innamorati ma anche perché insieme erano una potenza in termini economici. E se confermano l'addio cosa succederà al patrimonio dei Ferragnez?

Ferragnez separati, il motivo dell'addio

I Ferragnez valevano milioni di euro. Insieme ma anche separati. Poi il caso Balocco ha fatto traballare le basi dell'impero. Il pandoro-gate e l’inchiesta penale rischiano infatti di intaccare la macchina da soldi targata Chiara Ferragni e Fedez.

Ferragnez, gli indizi dell'addio: la crisi iniziata a Sanremo 2023, “l'egoismo” del rapper dopo il caso Balocco e la fede scomparsa

I big dei marchi con cui la Ferragni aveva contratti milionari hanno cominciato a lasciarla, è assente dal front row delle sfilate, i follower sono ora haters e secondo le indiscrezioni di Dagospia alla base della separazione ci sarebbe tutto questo. «La storia d’amore tra i due s’era incrinata (dopo Sanremo ndr) ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Così finiscono i Ferragnez».

Ferragni, quanto guadagna

Classe 1987, Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio. Con il suo blog The Blonde Salad crea il fenomeno delle fashion blogger e diventa un caso di studio all’università di Harvard. Secondo le stime, il patrimonio di Chiara Ferragni sarebbe di 40 milioni di dollari. Nel 2016 Forbes l’aveva inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, e all’epoca il suo patrimonio netto si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari. Ma Chiara non si ferma e continua la sua corsa alle vette della popolarità e degli incassi diventando addirittura la seconda influencer italiana più pagata di Instagram dopo Khaby Lame, e il suo compenso superava i 90mila euro a post. La galassia Ferragni è composta da Fenice, la srl alla quale fa capo Chiara Ferragni brand, e Tbs Crew, società che segue tutte le attività della influencer, dalla consulenza ai progetti con altri brand fino alla gestione della sua immagine. Della holding Sisterhood, che raccoglie le attività della influencer, fa parte anche una società che ha aperto con la madre: la Ferragni Enterprises, proprietaria anche del nuovo superattico da oltre 10 milioni di euro a City Life, dove vive con Fedez, si legge su Chi. Fabio Maria Damato, il generale manager che affianca Chiara Ferragni, confermava al Sole 24 ore il trend di crescita per il 2023: «Il giro di affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, quello di Tbs Crew a 18,9 milioni». Si parla quindi di poco meno di 100 milioni.

Fedez il patrimonio da «nullatenente»

Non da meno il marito di Chiara. Vediamo quale è il patrimonio di Fedez. I dati che abbiamo alla mano sono di Forbes. Nato il 15 ottobre 1989 e cresciuto a Buccinasco, nella periferia di Milano, Federico Leonardo Lucia ha iniziato la sua carriera suonando nei centri sociali, fino a conseguire importanti successi discografici e a creare una personale etichetta. Con la notorietà è notevolmente lievitato anche il suo patrimonio, con incassi da capogiro, grazie agli sponsor con cui collabora. E il matrimonio con Chiara Ferragni non ha fatto altro che far accrescere il tesoretto. Pur non avendo i dati netti del suo patrimonio possiamo provare a ricostruire i guadagni partendo dalle sue attività.

Durante un procedimento per diffamazione nel novembre del 2020, Fedez sorprese tutti dichiarandosi «nullatenente» di fronte al giudice di Milano. Il rapper rispose senza giri di parole, dicendo che era tutto intestato alle sue società. Le parole del cantante, che con la moglie Chiara Ferragni condivide foto di viaggi e case di lusso, attirarono l'attenzione del Codacons che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza chiedendo un'indagine sulle società riconducibili al rapper.

Nel 2023 Forbes stimò il patrimonio del rapper di Buccinasco in più di 20 milioni di euro grazie agli introiti delle società a lui collegate in modo diretto o indiretto, ovvero Doom, Zdf e Zedef. Se gli affari della sua Chiara Ferragni non fossero volati allo stesso modo, nel 2022 lui sarebbe già stato a un passo dal raggiungerla. Come indicato da Open, il rapper sembra avere un tocco d’oro. Perché? Nessuna sua società è risultata in perdita. Merito soprattutto di mamma Annamaria Berinzaghi, detta Tatiana, che ovunque è amministratore unico o comunque alla guida delle società del figlio. Le due holding di partecipazioni che controllano le altre società hanno incassato utili milionari. La Zedef poco meno di 4 milioni di euro e la Zdf poco più di 1,6 milioni di euro. Ma è andata bene anche la controllata Autoscontri, che noleggiando auto di lusso ha raddoppiato sia il fatturato che l’utile. E ancora meglio la Doom srl (il nome esteso è Dream of ordinary madness entertainment) che ha superato i 10 milioni di euro di fatturato portando a casa circa 400 mila euro di utile. Complessivamente il gruppo Fedez ha fatto registrare un utile di 6 milioni di euro, in attesa dei risultati di alcune società che chiuderanno il primo loro bilancio solo a fine 2023, come il Muschio Selvaggio, il cui capitale è diviso a metà con Luis Sal.

Chiara Ferragni su TikTok: «Piena di tutte le sfighe di questo periodo». Dalla Fashion Week a Fedez, cosa succede

Oltre ad aver partecipato ai Celebrity Hunted Italia e delle due edizioni di LOL, il rapper ha realizzato il documentario “Unposted” insieme alla moglie Chiara Ferragni ed è testimonial Amazon Prime, attività, quest’ultima, che gli ha permesso di guadagnare 800 mila euro. Infine, da settembre è ritornato a ricoprire il ruolo di giudice nel seguitissimo talent show “X Factor”. Durante il primo anno di programma, si stima che abbia ricevuto poco più di 500 euro a puntata, mentre attualmente è uno dei giudici più pagati di sempre, con un cachet di 10 mila euro a puntata. Da non sottovalutare anche la rendita che Fedez ha tramite Instagram che oggi in realtà è forse la sua maggior fonte di guadagno, almeno fino a qualche mese fa. E con la moglie Chiara, Federico, ha inoltre mostrato la propria vita quotidiana nel documentario The Ferragnez. La collaborazione con questo colosso gli avrebbe fatto incassare qualcosa come 800mila euro. Ma Fedez non si è ferma e ha diversificato ancora: all’inizio del 2023 si è lanciato in un nuovo settore, quello delle bevande, “sottoscrivendo il 50% del capitale di 10mila euro, Happy Seltz Srl, una società che si occupa di marketing di bevande”. Happy Seltz partecipa a maggio 2023 alla costituzione della Tubo Srl, con sede a Milano e capitale di 100mila euro.

Gli immobili

E parliamo ora del patrimonio immobiliare. Prima di trasferirsi con la moglie nell'ormai famoso (primo) super attico a CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano che ora è stato messo in affitto a 35mila euro al mese, Fedez viveva non lontano da lì, in un lussuoso appartamento di 400 metri quadrati del valore di 2 milioni di euro, provvisto di palestra privata, piscina idromassaggio e solarium che avrebbe poi messo in affitto per una cifra pari a 10.000 euro al mese. Successivamente alla nascita del primogenito Leone i due avrebbero deciso di spostarsi in una casa più grande all'interno dello stesso quartiere, precisamente in uno degli appartamenti all'ultimo piano del palazzo progettato da Zaha Hadid, un'architetta iraniana. Il costo della dimora? Ben 2 milioni di euro. Ma quando la famiglia si è allargata con l'arrivo di Vittoria i Ferragnez hanno sentito la necessità di trasferirsi ancora in una casa ancora più grande. proprietaria di questa dimora, dovrebbe essere Chiara Ferragni.

Sempre a CityLife ovviamente, ma questa volta nelle Residenze Libeskind 2. Per quanto riguarda il costo, pare che il prezzo d'acquisto della nuova magione si sia aggirato intorno ai 4,5 milioni di euro più i lavori di restrutturazione. A questa va aggiunta la nuova dimora che i Ferragnez hanno comprato sul lago di Como. Ben 900 mq su due piani (più il piano seminterrato) ubicata a Pognana Lario, borgo del cuore della coppia che conta 700 abitanti. La mega villa ha al suo interno parco, spa e piscina. Il valore? 5 milioni di euro, piu' i costi di restrutturazione che sarebbe in corso.

Cosa succede ora?

E ora se si separano cosa potrebbe accadere? Sicuramente chi ne sta uscendo peggio a livello personale è Fedez. Dopo Totti e Ilary dovremo prepararci a un'altra mega separazione? Tutto dipende, come sempre, dal regime patrimoniale. Se i due risultano in regime di comunione dei beni, ad esempio, tutto ciò che è acquistato dopo il matrimonio, tranne strumenti per il lavoro, è di entrambi al 50%. Diversamente, in separazione dei beni avrebbero loro autonomia. Ci auguriamo di no, anche perché il patrimonio da dividere sarebbe quasi inestimabile.