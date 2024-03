Maltrattamenti in famiglia, arrestati due uomini nel veronese

LEGNAGO - Entrambi macchiati da maltrattamenti in famiglia, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di provvedimenti emessi dalla Procura di Verona.

Si tratta di V.C., 57 anni, riconosciuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. A suo carico anche lesioni personali e violenza sessuale. Reati che l'uomo avrebbe consumato nel periodo tra il 2019 e il 2020 a Legnano. Per questo è stato condannato alla pena di reclusione di 9 anni e tre mesi.

Il secondo caso

A finire in arresto anche K.J., 45 anni, responsabile a sua volta di maltrattamenti in famiglia avvenuti nel periodo 2015-2020 a Zimella, e condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Le due persone arrestate, gravate dalla sentenza di condanna, sono state rintracciate e accompagnate presso la casa circondariale di Verona - Montorio, per scontare la pena stabilita.