Lutto in Camera di commercio: è morto il segretario generale Riccardo Borghero, aveva 55 anni

VERONA - Addio ad Riccardo Borghero, segretario generale della Camera di Commercio di Verona. La Camera di Commercio con tutti i suoi dipendenti, la Giunta, ed il Consiglio, ricorda con commozione il dott. Riccardo Borghero mancato ieri 16 gennaio. Pilastro della struttura organizzativa, Borghero, 55 anni, vi è entrato ancora nel 1988, a soli 19 anni, assunto come programmatore informatico.

Laureatosi in Economia e Commercio, nel frattempo, ha dapprima seguito l’informatizzazione dell’ente, la gestione delle risorse umane e la certificazione di qualità. A 25 anni gli è stata assegnata la responsabilità del Servizio Promozione, a cui è seguita cinque anni più tardi, quella del Servizio Studi e Statistica. Nel 2002 è stato promosso alla dirigenza dell’Area Affari Economici, portando avanti un’attività continua e proficua per lo sviluppo delle imprese e, dal 2010, in virtù delle forti relazioni intrecciate con il territorio e con le istituzioni è divenuto Vice Segretario Generale Vicario. Superato il concorso per la direzione della Camera di Commercio ha conseguito la carica di Segretario Generale nel dicembre del 2022.

«Siamo affranti e sconvolti per la perdita di una fondamentale risorsa – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – la sua umanità e professionalità ci mancheranno. Borghero sapeva affiancare competenza e humor, informazione e leggerezza, senza mai dimenticare di rappresentare un’istituzione fondamentale per lo sviluppo del territorio quale la Camera di Commercio. Con la grinta e la riservatezza che lo contraddistinguevano ha saputo affrontare con dignità un male che purtroppo si è manifestato proprio quando aveva raggiunto l’apice della sua carriera. Siamo vicini alla moglie e ai figli: sono certo che Riccardo ha lasciato un’importante eredità di valori e saggezza, in famiglia come qui da noi, in Camera di Commercio».