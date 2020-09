Lite furiosa tra madre e figlio: scoperto in casa arsenale di katana, machete, balestre, pugnali

VERONA - Un 57enne di Verona è stato denunciato dalla Polizia, che ha scoperto un arsenale nel suo appartamento nella città scaligera. Gli agenti sono intervenuti per sedare una furiosa lite tra madre e figlio e nel corso dei controlli hanno sequestrato due pistole, regolarmente detenute dal marito della donna. I poliziotti poi hanno scoperto numerose armi bianche nascoste in un armadio: una decina tra coltelli e pugnali, quattro machete, bastoni animati, una lancia, varie katana, quattro machete e una balestra con numerosi dardi. Così è scattata la denuncia per detenzione abusiva di armi. © RIPRODUZIONE RISERVATA