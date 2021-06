CASTELNUOVO DEL GARDA - Non ce l’ha fatta il giovane di circa 25 anni ripescato oggi pomeriggio nel lago di Garda nella spiaggia tra Castelnuovo e Peschiera e portato in codice rosso all’ospedale di Peschiera. Il ragazzo era stato visto tuffarsi in acqua da un pontile e non era più riemerso.