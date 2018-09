Schianto in città: auto cappottata, ferito incastrato tra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Schianto fra due auto in centro in città e una finisce a ruote all'aria. Alle 16.30 di oggi, domencia 23 settembre, i vigili del fuoco sono intervenutiper un incidente tra due macchine e nello scontro una delle vetture si è rovesciata. Quattro le persone coinvolte e un ferito. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’auto finita contro un muretto. L'uomo era incastrato tra le lamiere. Il ferito è stato portato all'ospedale mentre sono stati medicati sul posto i tre occupanti dell’auto cappottata, venuti fuori autonomamente . Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale, sul posto anche una volante della questura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.