Operaio muore schiacciato dal bus mentre gli cambia una ruota

GREZZANA - Un uomo è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto oggi 17 agosto a Grezzana, nel Veronese. L'operaio è stato schiacciato da un autobus durante le operazioni di sostituzione di uno pneumatico, all'interno dell'azienda Angelini Bus.



I dettagli dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. L'operaio è stato ucciso sul colpo dal pesante veicolo.



Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri di Grezzana e i vigili del fuoco di Verona, ma per l'uomo non c'era nulla da fare.

