Audi contro il Suv Toyota, frontale all'alba: 41enne muore all'ospedale

VERONA - Un uomo di 41 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'alba di ogi, 6 dicembre, tra Erbè e Isola della Scala, in provincia di Verona. L'uomo, alla guida di una Audi A3, si è scontato frontalmente con una Toyota Rav condotta da un giovane di 23 anni residente in provincia di Catanzaro. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, il 41enne, di origini mantovane, è morto dopo alcune ore a causa dei gravi traumi subiti. I carabinieri stanno conducendo ulteriori accertamenti per verificare se i conducenti avessero abusato di sostanze alcoliche.

