Postina in scooter si scontra con un bus e vola a terra: è grave

VERONA - È stata portata in ospedale in gravi condizioni la postina di 28 anni che oggi, poco dopo le 11 in corso Milano a Verona, si è scontrata con il suo motorino delle Poste con un autobus dell’Atv. La giovane, residente nel Lazio, addetta alle consegne delle lettere, è stata soccorsa dagli operatori del 118, mentre sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale.

Il sinistro ha provocato disagi alla viabilità e si è reso necessario l'intervento di pattuglie di supporto. La donna alla guida del mezzo delle Poste è ricoverata in prognosi riservata al Polo Confortini. Da inizio anno la Polizia Locale di Verona ha rilevato già 161 sinistri, di cui due con prognosi riservata e due decessi, tra cui l'uomo investito dalla sua stessa auto in Borgo Roma.