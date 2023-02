Incidente stradale, scontro tra auto e trattore: cinque feriti, grave l'autista del mezzo agricolo

CODROIPO - Cinque persone sono state soccorse, questo pomeriggio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana nel territorio di Codroipo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Udine), si sono scontrati un'auto e un trattore. Il mezzo agricolo si è ribaltato su un fianco.

Immediata la chiamata giunta al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze, una proveniente da Codroipo, l'altra da San Daniele del Friuli. Allertato anche l'elisoccorso.Le equipes sanitarie hanno preso in carico le persone rimaste ferite nell'incidente stradale.

Il conducente del trattore è stato trasportato in codice giallo in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le persone che viaggiavano all'interno della vettura (papà, mamma, un bambino di pochi mesi e un altro minore) sono stati assistiti dalle equipes sanitarie e trasportati con le ambulanze all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite non gravi.

Hanno operato in piena sinergia con le equipes sanitarie i Vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto.