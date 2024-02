VERONA - Sta tornando in Italia con un'aeroambulanza dal Kenya il turista trentenne di Verona che tre settimane fa era stato ricoverato in gravi condizioni nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale della città costiera di Mombasa, dopo un incidente in piscina a Malindi. L'ambasciata d'Italia a Nairobi, che ha seguito fin dall'inizio la situazione del connazionale, conferma che si è dovuto attendere il miglioramento delle condizioni del ragazzo per poter predisporre il rimpatrio sanitario.