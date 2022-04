Auto impazzita sfonda recinzione e si schianta contro un albero: morto 19enne

VERONA - È stata un'autentica strage sulle strade del Veneto, e non solo, nella giornata e nella nottata del lunedì di Pasquetta. Anche ad Angiari, nel Veronese, un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte. La vittima era alla guida della sua auto che, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, è uscita di strada, e dopo aver sfondato la recinzione di un'azienda ha finito la sua corsa contro un albero.

APPROFONDIMENTI RIVOLI Si rovescia con il pick up sullo sterrato, muore il conducente 19enne MONTE GRAPPA Tragedia nella notte sui Colli Alti: Mattia, 23 anni, esce di strada...

Lo schianto è stato fatale al 19enne che è rimasto ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi dei medici del Suem 118, intervenuti con i vigili del fuoco. Poco prima un 20enne era morto in un altro incidente, sempre nel Veronese.