Imprenditore sul tetto dell'azienda â€‹Cede lucernaio: ricoverato, è grave

VERONA - Un 48enne residente a Colognola ai Colli (Verona) è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Montecchia di Crosara (sempre nel Veronese), in una ditta di cui l'uomo è socio proprietario.



Per cause in corso di accertamento l'imprenditore è caduto al suolo da un'altezza di 10 metri in seguito al cedimento di un lucernario del tetto del capannone, dove si trovava per eseguire alcuni lavori. Nella caduta il 48enne ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato con l'elicottero del 118 a Verona all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto oltre ai Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA