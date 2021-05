Schianto sulle strade del Garda: un morto e due feriti gravi

PASTRENGO/LAZISE - Un uomo di 37enne di Isola della Scala è morto in un incidente stradale avvenuto sulla S.P. 5 nel territorio comunale di Pastrengo. L'uomo era a bordo di una Mini vecchio modello che si è ribaltata mentre stava percorrendo la strada da Lazise in direzione di Pastrengo. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso a Verona all'ospedale di Borgo Trento. Si tratta del conducente, un 46enne di Isola della Scala, e un 20enne di Nogarole Rocca. Sul posto oltre al 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri di Peschiera del Garda per i rilievi: verosimilmente l'auto si è ribaltata a causa dell'elevata velocità con il conducente che ha perso il controllo del veicolo nei pressi di una curva, finendo fuori dalla sede stradale.