Vede i finanzieri e tenta di scappare in taxi: ecco cosa nascondeva

VERONA - I baschi verdi della Guardia di Finanza di Verona, durante un servizio mirato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, che aveva con sé oltre 520 grammi di eroina e 50 grammi di cocaina.



La pattuglia ha notato nei pressi della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova una persona a piedi con in mano una busta che, alla vista dei militari in divisa, ha assunto un atteggiamento sospetto. L'uomo ha tentato di allontanarsi a bordo di un taxi, ma è stato fermato e controllato. Addosso la droga, pronta per essere venduta sulla piazza veronese dello spaccio. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Montorio.

