San Bonifacio. Folle corsa a 220 km/h a bordo della sua Bmw: in fuga dai carabinieri, finisce contro un muro. In auto trovano una sorpresa

SAN BONIFACIO (VERONA) - Notte fonda, un'auto si avvicina alla pattuglia dei carabinieri, ma quando il guidatore si rende conto di avere davanti i militari scappa a tutta birra: scatta un inseguimento ad alta velocità, terminata in un botto contro un muro. E' successo lungo la SR11 a San Bonifacio, intorno alle 3.30 della notte tra domenica 2 e lunedì 3 luglio. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Verona ha convalidato l’arresto del 44enne residente nel Veronese che era alla guida della Bmw 230 che ha sfrecciato toccando i 220 chilometri orari prima di schiantarsi.

Fuga sulla Bmw 320

Un automobilista, alla vista di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio – impegnata nella quotidiana attività di controllo del territorio – si è dato alla fuga. Una corsa spericolata, ad altissima velocità, mettendo a rischio la sua vita e quella di chi si è trovato lungo la sua strada, terminata lungo la SR11 in direzione di Vicenza. Qui il conducente della Bmw 320 ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il muro perimetrale di una abitazione privata.

Corsa a 220 chilometri all'ora

Una volta soccorso ed identificato è stato arrestato dai militari perché ritenuto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Agli investigatori il fuggitivo, che la durante la fuga a bordo della sua auto ha anche superato i 220 km/h, non ha fornito alcun valido motivo in grado di giustificare il suo comportamento.

Rifiuta l'alcoltest

Non solo, l'uomo si è rifiutato poi di sottoporsi a all'accertamento strumentale per la determinazione del tasso alcolemico e qualitativo non invasivo, rivolto alla verifica della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e pertanto denunciato anche per queste due violazioni penali.

Aveva droga in auto

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina e una di hashish e quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’auto è stata sequestrata per la successiva confisca e prelevata da una ditta di soccorso stradale del posto.