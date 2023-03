Forza Italia, il nuovo coordinatore regionale Flavio Tosi: «In Veneto cresceremo»

VERONA - Il veronese Flavio Tosi è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, partito in cui è entrato solo nove mesi fa. Ma a quanto pare la sua nomina piace anche ai forzisti della prima ora, a giudicare dai complimenti che gli sono stati rivolti dal padovano Alessio Zanon, presidente di Forza Veneto e co-fondatore dell'Esercito di Silvio: «La vecchia guardia è pronta a collaborare con te», gli ha scritto l'ex esponente di Missione Azzurra, che peraltro ha ribadito il concetto con la conterranea Maria Elisabetta Alberti Casellati, designata leader del partito in Basilicata: «Conta pure su noi vecchi berlusconiani».





All'indomani dell'ufficializzazione, Tosi ha ringraziato «per questa straordinaria opportunità» il presidente Silvio Berlusconi. Ma non solo: «Un grazie anche al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli per la fiducia che hanno riposto nel sottoscritto. Vorrei esprimere profonda gratitudine anche verso chi mi ha preceduto in questo ruolo, Michele Zuin, col quale in questi anni il rapporto è sempre stato stretto e proficuo e continuerà ad esserlo». Dopo aver omaggiato la squadra che ha lavorato al suo fianco «anche nei momenti e negli anni più difficili», quelli evidentemente seguiti allo strappo con la Lega e culminati nella sconfitta alle Comunali scaligere, il deputato azzurro ha spiegato che da coordinatore regionale proseguirà proprio «nel percorso impostato già in questi anni a Verona e iniziato con le Regionali del 2020 e l'elezione dell'amico Alberto Bozza, quando con Forza Italia e il nostro gruppo costruimmo un rapporto di grande feeling, che poi ha avuto la sua naturale evoluzione con il nostro ingresso l'anno scorso».L'obiettivo? «Far crescere ancor di più Forza Italia, radicarla in Veneto. Le Regionali di tre anni fa e le Politiche dell'anno scorso hanno dimostrato che si può continuare a crescere con un forte impulso grazie ai cittadini, alle imprese, ai sindaci e agli amministratori locali. Lavoreremo su questi fronti per rafforzare un partito che in Veneto ha una significativa tradizione, che esprime più di ogni altro la vera vocazione liberale e pragmatica del territorio».Riconoscenza per il ruolo lucano è stata espressa pure dal ministro Alberti Casellati: «L'incarico di coordinatore regionale di Fi in Basilicata mi riempie di orgoglio, è la terra dove sono stata eletta e che ha creduto in me. Grazie al presidente Berlusconi per la fiducia che ancora una volta ha voluto accordarmi».