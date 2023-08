Prima le lunghe liste d'attesa, poi le poche risorse per gli anziani, adesso il malfunzionamento del Sistema informatico ospedaliero. Flavio Tosi torna all'attacco della Regione: dopo aver criticato apertamente il presidente Luca Zaia («Non affronta mai il grande tema della sanità e del sociale»), ieri il coordinatore veneto di Forza Italia ha puntato il dito contro l'ente fortemente voluto dal leghista. «La responsabilità di quanto sta accadendo è su scala regionale, quindi di Azienda Zero», ha dichiarato l'azzurro a proposito dei disservizi telematici e delle tensioni sindacali causati dal nuovo software, che l'Azienda universitaria di Verona sta testando da giugno come apripista.



LA VERTENZA

Segnalati un paio di mesi fa dalla Fp Cgil, i disagi continuano nei policlinici di Borgo Trento e Borgo Roma, al punto da essere ora al centro di una vertenza. «Ma se non si pone rimedio, poi i problemi si riverseranno anche sull'Ulss 9 e su tutte le aziende ospedaliere e Ulss venete», ha affermato il deputato Tosi, avanzando perplessità sull'appalto da 122 milioni bandito da Azienda Zero. Parole che, sul Canal Grande, sono state lette da più di qualcuno come l'ennesima stilettata dell'ex assessore regionale alla Sanità in vista della sua possibile candidatura a governatore nel 2025. Ma intanto a rinfocolare la polemica è anche il centrosinistra con Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo): «Ci piacerebbe che il presidente Zaia, di fatto invisibile a palazzo Ferro Fini, venisse in aula a tratteggiare questa vicenda, che forse un poco dovrebbe preoccuparlo anche in proiezione futura, visto che al sondaggio interno dei sindacati oltre il 90% dei dipendenti ha risposto che il Sio causa ritardi nelle erogazioni delle prestazioni». (a.pe.)